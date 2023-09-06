Просто та геніально: Як правильно вистилати пергамент для випікання на деко

Перед вами – цінна порада від австралійської пекарки Лаури Фу, яка покаже вам, як підготувати кулінарний пергамент до роботи. Цей простий лайфхак зробить ваше приготування страв ще зручнішим і заощадить вас від непотрібних незручностей.

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Кулінарний пергамент – це незамінний атрибут у будь-якій кухні, але часто він може бути капризним і вискакувати з форми, коли ви намагаєтеся його розкласти. Щоб уникнути цієї проблеми і забезпечити рівномірне розподілення пергаменту в дні вашої форми, слід дотримуватися цієї простої поради, про яку розповіла пекарка у TikTok.

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Першим кроком є підготовка самого пергаменту. Зазвичай, пергамент поставляється у великих рулонах або листах. Вийміть необхідну кількість пергаменту для вашої форми.

Ось де Лаура Фу розкриває свою цінну пораду. Перш ніж покласти пергамент у форму, помніть його. Для цього вам потрібно прокотити або просто декілька разів зігнути пергамент в рулонах, зробивши його більш гнучким.

Тепер, коли ваш пергамент став більш гнучким і м'яким, він легше піддається формуванню. Покладіть його у форму так, як ви зазвичай робите, і ви помітите, що тепер пергамент рівномірно розподіляється і не вискакує.

Таким чином, ви зможете насолоджуватися зручністю і безпроблемністю приготування страв за допомогою кулінарного пергаменту, завдяки простій, але ефективній пораді від Лаури Фу.

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