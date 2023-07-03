Чорноплідна горобина, відома також як аронія, вважається однією з найкорисніших ягід для здоров'я. Вона соковита та має багатий смак і низький вміст цукру, що робить її ідеальною для приготування варення.

Пропонуємо вам простий рецепт варення з чорноплідної горобини, який допоможе вам насолодитися цим смачним і корисним десертом.

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Ось як готувати варення з чорноплідної горобини:

Зберіть свіжі ягоди чорноплідної горобини та ретельно промийте їх. Видаліть ягоди з гілочок і перекладіть у каструлю.

Залийте ягоди водою так, щоб вони повністю покривались. Не залишайте води більше, ніж потрібно. Поставте каструлю на вогонь.

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Доведіть воду до кипіння і варіть ягоди протягом 15 хвилин. Ви помітите, як шкірка на ягодах почне лопатися – це ознака готовності.

За допомогою блендера треба розтерти ягоди до стану пюре.

Поверніть каструлю на вогонь і додайте цукор. Кількість цукру повинна бути у два рази меншою, ніж кількість ягід. Наприклад, на 1 кг ягід беріть 500 г цукру.

Добре перемішайте, доведіть до кипіння і варіть ще 25-30 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб уникнути підгорання.

Перед тим як розлити варення, підготуйте баночки, стерилізувавши їх. Розлийте варення у підготовлені баночки, закрийте кришками та переверніть їх. Укутайте баночки покривалом, чи товстим махровим рушником й залиште остигати.

Тепер ви готові насолоджуватися цим прекрасним варенням з чорноплідної горобини. Воно чудово підходить як для вживання у вигляді десерту, так і для використання в кулінарних експериментах, наприклад, як додаток до йогурту або наповнювач для пирогів.

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