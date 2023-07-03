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Простой рецепт варенья из черноплодной рябины

Былим Елена

Простой рецепт варенья из черноплодной рябины

Черноплодная рябина, известная также как арония, считается одной из самых полезных ягод для здоровья. Она сочная и обладает богатым вкусом и низким содержанием сахара, что делает ее идеальной для приготовления варенья.

Предлагаем вам простой рецепт варенья из черноплодной рябины, который поможет вам насладиться этим вкусным и полезным десертом.

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Вот как готовить варенье из черноплодной рябины:

Соберите свежие ягоды черноплодной рябины и тщательно промойте их. Удалите ягоды из веточек и переложите в кастрюлю.

Залейте ягоды водой так, чтобы они полностью покрывались. Не оставляйте больше воды, чем нужно. Поставьте кастрюлю на огонь.

Доведите воду до кипения и варите ягоды в течение 15 минут. Вы заметите, как кожура на ягодах начнет лопаться – это признак готовности.

С помощью блендера нужно растереть ягоды до состояния пюре.

Поверните кастрюлю на огонь и добавьте сахар. Количество сахара должно быть в два раза меньше, чем количество ягод. К примеру, на 1 кг ягод берите 500 г сахара.

Хорошо перемешайте, доведите до кипения и варите еще 25-30 минут на среднем огне, периодически помешивая во избежание подгорания.

Перед тем как разлить варенье, подготовьте баночки, стерилизовав их. Разлейте варенье в подготовленные баночки, закройте крышками и переверните. Укутайте баночки покрывалом или толстым махровым полотенцем и оставьте остывать.

Теперь вы готовы наслаждаться этим прекрасным вареньем из черноплодной рябины. Оно отлично подходит как для употребления в виде десерта, так и для использования в кулинарных экспериментах, например, как дополнение к йогурту или наполнитель для пирогов.

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