Прості поради, як смачно запекти гуску з яблуками та гарбузом

Восени актуально готувати страви з гарбузом. Пропонуємо спробувати приготувати гуску, яку фарширують яблуками та шматочками гарбуза.

Якщо ви хочете отримати хрустку скоринку на м'ясі, то запікайте гуску у духовці у глибокій формі для випічки. А щоб м'ясо було м'яким всередині, дізнайтеся, що для цього потрібно зробити.

Тушку гуски треба помити й витягти зі шкіри залишки пір'я. Якщо всередині залишилися внутрішні органи, їх краще витягти. Також потрібно видалити жирові залози над гузкою і грудці, а потім обрізати кінчики крил, інакше вони обгорять.

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Маринувати гуску треба так: її натирають ззовні та зсередини перцем, сіллю та улюбленими спеціями. Можна використати лимон, або часник. Потім тушку обертають харчовою плівкою і залишають на добу в холодильнику. Чим довше маринується гуска (до двох діб), тим смачнішою буде скоринка.

Тим часом підготуйте фарш. Для цього візьміть гарбуз та яблука кислих і твердих сортів. Їх треба помити та нарізати чималими шматочками. Для більш яскравого смаку до гарбуза можна додати цедру з апельсина.

Витягніть замариновану тушку й зубочисткою проколіть шкіру на грудках і стегнах. Зафаршируйте гуску яблуками та шматочками гарбуза. Зашийте черевце, аби начинка не випала.

Візьміть форму для запікання, щоб тушка гуски повністю помістилася в ній та не вилазила з бортиків. Гуску кладуть черевцем донизу. Налийте воду на дно форми наповнивши її наполовину.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму з гускою поставте пектися на 20 хвилин.

Після – зменште температуру до 150 градусів та випікайте до 3 годин, орієнтуйтеся на свою духовку та на розмір птиці. Чим більшою є гуска, тим довше їй треба запікатися.

Якщо ви хочете, аби передня частина також просмажилася, то за 30 хвилин до кінця приготування вийміть форму з гускою з духовки та переверніть її. Знову поставте запікатися.

Як перевірити, чи гуска готова

Дістаньте форму з м'ясом з духовки та обережно гострою зубочисткою проткніть лапу або шкіру під пахвами гуски. Якщо з місця проколу почне витікати безбарвний сік, то м'ясо готове, якщо рідина матиме рожевий чи червонуватий відтінок, м'ясу треба ще трохи часу, аби допектися.

До речі, щоб прискорити процес запікання гуски, можна тушку загорнути у фольгу.

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