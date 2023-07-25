'Противник вимушено відійшов': у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом

Збройні сили України вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. Це стало можливим в ході наступу українських військових.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов під час телевізійного марафону.

"У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", – сказав Андрій Ковальов.

Він зазначив, що російські бійці безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області.

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Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що на Сході України пріоритетною ціллю окупантів є витіснення українських бійців на річку Оскол на Куп'янському напрямку. Проте їхньою головною метою – є повне захоплення Донецької та Луганської областей. Проте Сергій Череватий переконаний, що ворог не зможе досягти цієї мети.

22 липня речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Спостерігається підвищена активність розвідувальних безпілотників, які збирають інформацію, що стосується портової інфраструктури.

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