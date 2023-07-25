'Противник вынужденно отошел': в Генштабе рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

Вооруженные силы Украины выбили врага с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении. Это стало возможным в ходе наступления украинских военных.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев во время телевизионного марафона.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", – сказал Андрей Ковалев.

Он отметил, что российские бойцы безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки Донецкой области.

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Напомним, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что на Востоке Украины приоритетной целью оккупантов является вытеснение украинских бойцов на реку Оскол на Купянском направлении. Однако их главной целью является полный захват Донецкой и Луганской областей. Однако Сергей Череватый убежден, что враг не сможет добиться этой цели.

22 июля спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Наблюдается повышенная активность разведывательных беспилотников, собирающих информацию, касающуюся портовой инфраструктуры.

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