В Москві на стадіоні "Лужники" з метою продемонструвати підтримку населення росії загарбницькій війні проти України, проведуть виступ володимира путіна. Захід називали "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни"".

У ЗМІ опублікували імена артистів, які підтримали війну та виступатимуть на концерті: Філіп Кіркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, Niletto, Олег Газманов, SHAMAN, Микола Басков та інші.

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Напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору. Також повідомляється, що масовку на концерт набирали за 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

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Пишуть, що звичайні пересічні люди не можуть потрапити на мітинг-концерт, а глядачі мають надати персональні дані організаторам.

"Гречка закінчилася, чаю не дали", – кажуть люди з масовки, які не дочекавшись навіть закінчення концерту.

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Телеграм-канал "Верстка" пише, що учасників концерту в Лужниках змушують махати прапорами і не пускають у туалет в очікуванні путіна. Дівчинка, яка нібито жила в Маріуполі, обмовилася, що забула слова.

Російські “артисти" та “співаки" вихваляли батьківщину, хтось віджимаючись, а хтось пускаючи скупу чоловічу сльозу. Під час концерту також виконали українську пісню.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не піде на переговори з володимиром путіним. За його словами, виключені будь-які компроміси щодо територій у межах потенційного миру.

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