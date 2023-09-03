Перевірте термін придатності: Яких речей в будинку слід негайно позбутись

В кожному будинку можна знайти низку зламаних або зношених речей, які з якихось причин ще не опинились на смітнику та продовжують займати місце.

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Окрім зламаних та зіпсованих речей, існують ще інші предмети, які варто перевірити та, можливо, викинути або замінити новими, пише Телеграф.

Губки для миття посуду: Зазвичай слід замінювати губки хоча б один раз на два тижні. Проте багато людей використовують їх набагато довше, чим вони заслуговують, і змінюють тільки тоді, коли вони вже абсолютно не придатні до використання. Спеції: Всі відкриті, але не використані пакетики та баночки зі спеціями найкраще викинути, якщо вони лежать понад рік. Спеції втрачають свою смакову якість та аромат з часом, і вони можуть не додавати бажаного смаку стравам. Косметика: Багато косметичних засобів мають тривалий термін придатності, але відкривши їх, ви скорочуєте цей термін. Деякі види косметики варто використовувати не більше півроку, оскільки вони можуть втратити свою ефективність та безпеку для шкіри з часом. Зубні щітки: Змінюйте щітки для чистки зубів не рідше ніж раз на три місяці. Після цього часу їх ефективність знижується, і вони можуть бути менш корисними для здоров'я вашої порожнини рота. Лікарські засоби: Багато лікарських препаратів мають обмежений термін придатності. Тому регулярно перевіряйте склад та дату закінчення придатності у вашій аптечці, і викидайте старі препарати, які вже не можна використовувати. Йоршик для унітазу: Хоча деякі господині вміють оновлювати йоршики для унітазу, то, за можливості, цей предмет краще змінювати регулярно. Після тривалого використання вони можуть стати менш ефективними та не надавати очікуваного результату.

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