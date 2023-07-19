Провокують безсоння: список продуктів, які не варто їсти ввечері

У кожного хоча б раз виникали проблеми з безсонням. На це можуть впливати певні продукти, які була з'їдені ввечері. І це стосується не лише кофеїну.

Деякі продукти є небезпечними, адже вони надають організму додаткову тонізуючу дію, що призводить до безсоння. UAportal розповість детальніше про ці продукти.

Найбільше на нічний сон впливають продукти, які містять кофеїн та цукор. Також безсоння може викликати й випитий ввечері алкоголь. Варто пам'ятати, що деякі продукти містять прихований цукор, тому варто читати склад на етикетці.

Інші продукти, які викликають труднощі з засинанням:

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Грейпфрут (сприяє появі печії);

баклажан (через підвищену кількість амінокислоти тірамін може збільшити вміст норепінефрину в крові, тобто баклажани мають тонізуючу дію);

огірки та інші овочі з високим вмістом води (активізує вироблення сечі, існує ризик появи безсоння через нічні походи в туалет);

імбир, чилі (продукти надають енергію);

морозиво (підвищує рівень цукру в крові, який знижується під час сну та спричиняє виділення гормону стресу);

гострі продукти (викликають печію, кислотний рефлекс. Також гостра їжа порушує фазу глибокого сну, яка важлива для відновлення головного мозку та очищення від речовин, які провокують нейродегенеративні хвороби);

важка їжа: жири та щільні тваринні білки (вимагають тривалого перетравлення).

Нагадаємо, для тих, хто страждає безсонням, потрібно класти часник під подушку. Практики стверджують, що запах часнику може сприяти засипанню та поліпшенню якості сну.

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