Провоцируют бессонницу: список продуктов, которые не стоит есть вечером

У каждого хотя бы раз возникали проблемы с бессонницей. На это могут влиять определенные продукты, съеденные вечером. И это касается не только кофеина.

Некоторые продукты опасны, ведь они оказывают организму дополнительное тонизирующее действие, что приводит к бессоннице. UAportal расскажет подробнее об этих продуктах.

Больше всего на ночной сон влияют продукты, содержащие кофеин и сахар. Также бессонницу может вызвать и выпитый вечером алкоголь. Следует помнить, что некоторые продукты содержат скрытый сахар, поэтому следует читать состав на этикетке.

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Другие продукты, вызывающие трудности с засыпанием:

Грейпфрут (способствует появлению изжоги);

баклажан (из-за повышенного количества аминокислоты тирамин может увеличить содержание норепинефрина в крови, то есть баклажаны оказывают тонизирующее действие);

огурцы и другие овощи с высоким содержанием воды (активизирует выработку мочи, существует риск появления бессонницы из-за ночных походов в туалет);

имбирь, чили (продукты придают энергию);

мороженое (повышает уровень сахара в крови, который снижается во время сна и приводит к выделению гормона стресса);

острые продукты (вызывают изжогу, кислотный рефлекс. Также острая пища нарушает фазу гибернации, которая важна для восстановления головного мозга и очищения от веществ, провоцирующих нейродегенеративные болезни);

тяжелая пища: жиры и плотные животные белки (требуют длительного переваривания).

Напомним, для тех, кто страдает бессонницей, нужно класть чеснок под подушку. Практики утверждают, что запах чеснока может способствовать засыпанию и улучшению качества сна.

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