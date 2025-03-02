Шлях до миру – це сила: які ключові заяви прозвучали на саміті у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав три ключові моменти, які необхідно обговорити лідерам Європи та інших країн на саміті в Лондоні щодо України. Нині він вже прибув на цей захід та зустрівся із главою уряду Британії Кіром Стармером.

Про це пише Sky News.

"Підтримка України сьогодні. Всі в Європі повинні робити більше. Ми всі хочемо мирної угоди і вона має бути тривалою. Європа тут справді активізується. Щоб тримати Організацію Північноатлантичного договору сильною, Європа має збільшити витрати на оборону", – зазначив генсек НАТО в соцмережі Х.

Польський премʼєр Дональд Туск перед вильотом заявив журналістам, що Польща підтримує Україну, а нинішня позиція Вашингтона "не така однозначна" щодо російсько-української війни, передає PAP.

Він наголосив, що треба "подолати цю дилему". За його словами, Польща підтримує Україну та зміцнює союз із США, "попри складні обставини". Також Туск підкреслив, що Варшава підтримує Київ "без будь-яких "але", адже цього вимагають не лише людська порядність та солідарність із тими, хто зазнав нападу, а й польський національний інтерес.

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Також Туск зазначив, що у європейських країн є величезний потенціал, проте через роз'єднаність вони покладаються не на власну силу, а на Сполучені Штати. Тому Європі варто активізуватися й докласти зусиль, щоб забезпечити мир не завдяки капітуляції України, а завдяки своїм оборонним можливостям.

"Це парадокс, послухайте, як це звучить: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб вони їх захистили від 140 млн росіян. Якщо вмієш рахувати, то розраховуй на себе", – сказав Туск.

Він заявив про "дефіцит уяви і відваги", адже армії європейських країн (разом з Україною) це 2,6 млн, США – 1,3 млн, Китай – 2 млн, Росія – 1,1 млн військовослужбовців.

Така ж ситуація з винищувачами: Європа разом з Україною має 2091, США – 1456, Китай – 1409, Росія – 1224.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала Україну напередодні саміту у Лондоні. Вона наголосила, що підтримка ЄС може призвести до справедливого та міцного миру в Україні.

Також вона наголосила, що слабкість породжує ще більше війни. Про це глава Єврокомісії заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.

За її словами, говорячи про підтримку України у війні проти Росії, важливо не забувати одночасно посилювати європейську оборону. При цьому фон дер Ляйєн наголосила, що шлях до справжнього миру може лежати лише через силу.

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