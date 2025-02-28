Суперечка на підвищених тонах, образи від Трампа і не підписана угода: як пройшла зустріч двох президентів у Вашингтоні. Відео

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду щодо рідкісноземельних мінералів. Раніше Трамп заявляв, що 28 лютого планує укласти цю угоду із Зеленським.

Однак під час спільної пресконференції між президентами сталася суперечка, після якої Зеленський достроково залишив Білий дім. Причиною стало висловлювання Трампа про те, що український лідер "не готовий до миру". Про це повідомили Fox News, Reuters, Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом і заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

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"У Білому домі заявили, що пресконференція із Зеленським скасована. Українці збираються покинути Білий дім".

Президент США Дональд Трамп за підсумками суперечки з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

Трамп назвав зустріч із Зеленським у Білому домі "дуже змістовною".

"Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було зрозуміти без розмови під таким напруженням і тиском. Дивовижно, що випливає внаслідок емоції, і я встановив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена Америка, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах".

Натомість, каже Трамп, він "не хоче переваги, а МИРУ".

"Він (Зеленський – ред.) зневажив Сполучені Штати Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", – підсумував він.

Нагадаємо, Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина, через яку почалась війна/

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