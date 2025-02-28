Спор на повышенных тонах, оскорбления от Трампа и не подписано соглашение: как прошла встреча двух президентов в Вашингтоне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о редкоземельных минералах. Ранее Трамп заявлял, что 28 февраля планирует заключить это соглашение с Зеленским.

Однако во время совместной пресс-конференции между президентами произошел спор, после которого Зеленский досрочно покинул Белый дом. Причиной стало высказывание Трампа о том, что украинский лидер "не готов к миру". Об этом сообщили Fox News, Reuters, Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом и заявления президента США о том, что президент Украины не готов к миру.

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"В Белом доме заявили, что пресс-конференция с Зеленским упразднена. Украинцы собираются покинуть Белый дом".

Президент США Дональд Трамп по итогам спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля заявил, что тот "оскорбил" Штаты и "не готов к миру".

Трамп назвал встречу с Зеленским в Белом доме "очень содержательной".

"Мы узнали много такого, что никогда нельзя было понять без разговора под таким напряжением и давлением. Удивительно, что следует из-за эмоции, и я установил, что президент Зеленский не готов к миру, если к нему привлечена Америка, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах".

В то же время, говорит Трамп, он "не хочет преимущества, а МИРУ".

"Он (Зеленский – ред.) презрел Соединенные Штаты Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – подытожил он.

Напомним, Трамп заявляет, что Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина, по которой началась война/

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