Подорож у часі? У шматку скелі з крейдяного періоду знайшли сучасний молоток

У червні 1936 року Емма Зейді Хан та її чоловік Макс Едмонд Хан під час прогулянки по Ред-Кріку, Лондон, штат Техас, виявили несподівану знахідку - шматок дерева, який стирчав зі стародавньої скелі. Ще цікавіше стало потім, коли через 10 років їхній син розбив цю скелю та виявив усередині не що інше, як сучасний молоток.

Ця несподівана знахідка привернула увагу не лише любителів археології, але й сторонників креаціонізму. Карл Бо, прихильник теорії "Молодої Землі", стверджував, що скеля навколо молота належить до крейдяного періоду, а це, за його припущеннями, означало, що такий сучасний артефакт не міг би потрапити туди, наприклад, 100 мільйонів років тому.

Для Бо, ця знахідка стала підставою уточнити теорію еволюції, яку він вважав неправильною. Питання про те, як сучасний молоток може бути у такій стародавній формації, не знаходили відповідей, пише IFLScience.

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Однак, відповідь на цю загадку знайшов геолог Глен Дж. Кубан. Він зазначив, що сама скеля не є ордовицькою, а отже, молоток не потрапив туди під час крейдяного періоду. Мінерали у розчині можуть затвердіти навколо об'єкта, впущеного в тріщину або залишеного на землі, що призвело до утворення цієї несподіваної кам'яної формації.

Хоча знахідка не стала доказом для існування Флінстоунів, вона залишається захопливим прикладом того, як артефакти можуть перехідним чином потрапити в стародавні утворення.

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