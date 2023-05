'Це не iPhone X': з'ясувалося, що тримала дівчина у руках на картині Вальдмюллера 1860 року

Кілька років підряд користувачі соцмереж сперечаються, що саме зображено у руках дівчини на картині австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера "Очікувана". Дехто припустив, що у своїх руках зображена дівчина тримає iPhone X.

І хоча це абсолютно неможливо, оскільки iPhone X був розроблений компанією Apple Inc та представлений лише 2017 року разом, прихильники теорій змов продовжують запевняти, що саме смартфон намалював художник.

Як повідомляє New York Post, на 162-річній картині зображено звичайну дівчину, а не "мандрівницю у часі".

"Дівчинка на цій картині Вальдмюллера не бавиться своїм новим iPhone X, а йде до церкви, тримаючи в руках маленький молитовник", — пояснив Джеральд Вайнполтер, генеральний директор австрійського мистецького агентства. Він зазначив, що рініше користувачі соцмереж прифотошоплювали до картини наверх молитовника у руках дівчини екран, який випромінював світло.

Пропонуємо подивитися, як виглядали кишенькові Біблії, або молитовники, які в середині 1800-х років створювали для того, щоб зручно тримати їх у руках.

Аналогічна історія відбувалася й з картиною "Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд" (Mr. Pynchon and the Settling of Springfield) італійського художника Умберто Романо, написаної 1937 року. На ній також помітили смартфон в руках в індіанця-дикуна.

