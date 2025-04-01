Трамп незадоволений заявами РФ та України щодо війни та пригрозив Путіну новими санкціями

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення заявами обох сторін російсько-українського конфлікту щодо його завершення."Президент надзвичайно наполегливо працює над тим, щоб досягти мирної угоди між Росією та Україною. Він висловив своє невдоволення висловлюваннями керівників з обох сторін цього конфлікту".

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Вона також зазначила, що Трамп закликає до якнайшвидшого завершення конфлікту, і підкреслила, що команди продовжують підтримувати діалог.

Під час зустрічі з журналістами в Білому домі Трамп заявив, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії, якщо російський лідер Володимир Путін "не виконає свої зобов'язання". Водночас він висловив упевненість у тому, що Путін все ж дотримається домовленостей.

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"Я хочу, щоб він (Путін – ред.) уклав угоду, щоб припинити вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту, але зроблю це, якщо вважатиму, що він не справляється з обов’язками".

Також Трамп зауважив, що й українська сторона повинна виконати свої зобов'язання. За його словами, президент України Володимир Зеленський намагається переглянути угоду про рідкісноземельні копалини, хоча США в останній момент запропонували інший варіант домовленостей.

Трамп знову підкреслив, що США вже виділили Україні $350 мільярдів, у той час як європейські країни – лише $100 мільярдів. На його думку, угода про рідкісноземельні копалини з Україною дозволить компенсувати витрати Америки.

Також Трамп висловився про неможливість членства України в НАТО, вважаючи це однією з причин початку війни.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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