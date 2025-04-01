В Австрії мікроавтобус із українцями зіткнувся з вантажівкою: четверо загиблих (фото)

Вранці 1 квітня на автобані неподалік австрійського населеного пункту Зеебенштайн, у напрямку Відня, сталася серйозна аварія за участю вантажівки та мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Як повідомляє ORF з посиланням на поліцію, мікроавтобус і вантажівка зіткнулися лоб у лоб. У результаті аварії загинули чотири людини, а ще шестеро отримали травми, з яких четверо перебувають у тяжкому стані.

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Рятувальники зазначають, що деякі пасажири мікроавтобуса опинилися заблокованими, і для їх визволення довелося використовувати спеціальне обладнання.

За словами представника поліції Йоганна Баумшлагера, ймовірно, вантажівка виїжджала з парковки, коли з нею зіткнувся мікроавтобус. У транспортному засобі перебували громадяни України, проте поліція наголосила, що інцидент не пов’язаний з контрабандою чи переслідуванням.

Для надання допомоги залучили три вертольоти, три бригади швидкої допомоги, дев’ять рятувальних машин та дев’ять пожежних автомобілів.

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