Путін назвав умову переговорів зі США про завершення війни в Україні

Володимир Путін заявив про готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, але за умови повної капітуляції України. 20 січня Путін провів засідання Ради безпеки Росії, де разом із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим підтвердив готовність до переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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Путін підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання повинно ґрунтуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, які, за його словами, включають виконання жорстких вимог Кремля. Про це пише ISW.

"Високопосадовці Кремля, включно з Путіним і Лавровим, неодноразово заявляли останніми тижнями, що не розглядатимуть жодних компромісів. Вимоги залишаються незмінними: Україна має зберігати постійний "нейтральний" статус, відмовитися від вступу до НАТО, суттєво скоротити чисельність своїх збройних сил і змінити уряд".

Путін також нагадав, що у 2021 році президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років. Проте, за його словами, це не змогло запобігти російському вторгненню, яке він назвав "неминучим через дії НАТО".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін війною в Україні руйнує Росію.

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