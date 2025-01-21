Трамп заявив, що Путін війною в Україні руйнує Росію

У перший день свого другого президентського терміну Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий досягти домовленості, а Росія перебуває у складній ситуації, яка має мотивувати Владіміра Путіна до переговорів.

Під час спілкування з журналістами про російсько-українську війну Трамп сказав: "Зеленський хоче укласти угоду". Як повідомляє "Голос Америки", Трамп зробив цю заяву ввечері інавгураційного дня після прибуття до Білого дому.

Він також висловив думку, що Путін має бути зацікавлений у переговорах, адже без угоди Росія зазнає серйозних втрат. "Я думаю, Росія стикається з великими проблемами. Погляньте на інфляцію в Росії... Я сподіваюся, що він захоче укласти угоду", – зазначив Трамп.

Колишній і нинішній президент також зауважив, що війна завдає Росії значних збитків: "Не думаю, що Путін задоволений ситуацією. Він справляється, але більшість очікували, що війна завершиться за тиждень, а вона триває вже три роки".

Коментуючи санкції проти Росії, Трамп наголосив, що надає перевагу митам, які, на його думку, є більш ефективними.

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Він також повідомив про плани зустрітися з Владіміром Путіним, хоча не уточнив деталей або строків, лише зазначивши, що це може відбутися "досить швидко".

Трамп підтвердив, що прагне якнайшвидше домогтися завершення війни та повторив свою позицію, що ця війна "ніколи не мала початися".

Окремо він згадав про допомогу Україні, заявивши, що США надають більшу підтримку, ніж інші країни НАТО. "НАТО має платити більше. Вони повинні виділяти 5% ВВП на оборону", – наголосив Трамп.

Наразі жодна країна НАТО, включно зі США, не витрачає такої частки бюджету на оборонні потреби.

Нагадаємо, команда Байдена хоче використати заморожені російські активи з метою тиску на окупантів під час переговорів.

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