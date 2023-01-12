"Путін слабшає з кожним днем та йде у ва-банк", - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував призначення начальника Генштабу рф Валерія Герасимова. На його думку, це говорить про підвищення ставок хазяїна Кремля.

Про це Данілов повідомив в ефірі національного телемарафону. Він підкреслив, що путін використовує останні шанси залишитися при владі.

"У росії зараз відбуваються певні кадрові процеси. З учорашнього дня є внутрішні суперечки між цими арміями, усувають представників Пригожина та Кадирова, мають на увазі Суровікін. Там відбуваються певні процеси, і це лише початок", - сказав він.

На його думку, серед силовиків та військових росії назріває внутрішній конфлікт, що може перерости у велике протистояння з використанням зброї.

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"Герасимов – це керівник Генштабу, це підвищення ставок на цій війні. Два-три місяці наступні будуть вирішальними. І друга річ – використання Кадирова та Пригожина. Після того, як вони стали не потрібні, їх зрушили, і ніхто їх не питатиме. Внутрішні суперечки тільки загострюватимуться і питання, коли в рамках Садового кільця розпочнеться з'ясування відносин із використанням зброї та БТР", - підкреслив Данілов.

Ситуація щодо влади в росії дуже хитка, і як тільки путін слабшатиме, там почнеться з'ясування стосунків.

Крім того, секретар РНБО нагадав, що до 24 лютого росіяни намагатимуться показати своєму населенню якийсь результат року великої війни.

Нагадаємо, що раніше Данілов показав, що чекає на росіян найближчим часом. Він опублікував привітання з новим роком, де показав палаючу Москву та натякнув на повалення влади.

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