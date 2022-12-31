Данілов в новорічному відео показав майбутню долю Москви і щурів, що ховаються під звуки сирен (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов висміяв росіян, які готуються до святкування Нового Року. В своєму відео він нагадав, що чекає її мешканців після вторгнення в суверенну державу.

Своє святкове "привітання" Данілов додав в акаунті Twitter. В публікації він описав, що йдеться про майбутнє росії в 2023 році.

На кадрах можна розгледіти, як москва готується до святкування Нового Року, але потім місто поглинає темрява.

Під звуки повітряної тривоги з усіх щілин вибігають щури, а по телевізору йде трансляція "Лебединого озера".

Відео дня

Таким чином Данілов нагадав росіянам символ Радянського Союзу - балет.

Зазначимо, що цей сюжет з "Лебединим озером" транслювали по всім російським каналам у серпні 1991 року, коли відбувався державний переворот.

Сьогодні росія вкотре здійснила ракетну атаку містами України. Повідомлялось про влучання в таких містах, як: Київ, Хмельницький, Миколаїв, Запоріжжя.

В столиці окупанти влучили в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Є загиблі та постраждалі.

Раніше своїм прогнозом для України поділився начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Гарних новин варто чекати у другій половині 2023 року.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков розповів про підготовку українських військових до наступного можливого наступу окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!