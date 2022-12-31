Росія влаштувала ракетний обстріл України перед Новим роком: є влучання в Києві, Миколаєві, Хмельницькому (подробиці)

31 грудня, напередодні Нового року, росія запустила десятки ракет по території України

Під час повітряної тривоги в областях України працювало ППО. У Києві чули щонайменше 10 звуків вибухів. Вибухи також чули у Хмельницькому, Запоріжжі, Миколаєві.

"Небо над Миколаєвом чисте. Звуки незрозумілі. Розбираємося", – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві в результаті прильотів в одному з районів міста виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків. За попередньою інформацією є постраждалі, повідомив міський голова Сєнкевич.

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Про роботу ППО також повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував вибухи у столиці. Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, 6 з них медики надали допомогу на місці.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця. За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок", – написав він.

В Солом’янському районі Києва вибух пролунав між житловими будинками. В Печерському районі, поблизу станції метро "Палац України" – потрапляння в готель. Також руйнування є в Голосіївському районі столиці. Інформація уточнюється.

"Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна - в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає", – написав мер Києва.

"У Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – в украй важкому стані. Під час атаки на Київ поранено і журналіста з Японії. Його госпіталізують медики" – додав пізніше Кличко.

Внаслідок атаки у Києві пошкоджено Палац Україна.

"Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці!", – написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Запоріжжя – внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Хмельницький – місто атаковане ракетами, поранено 2 людей

У Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях застосували обмеження електропостачання.

За попередніми даними, також збиття було на Тернопільщині та Хмельниччині.

Нагадаємо, 29 грудня під час ранкової масованої атаки на Україну російська федерація випустила по мирних українцях 69 ракет. Сили протиповітряної оборони ліквідували 54 ворожі ракети.

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