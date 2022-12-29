Стало відомо, скільки ракет використала росія під час ранкового обстрілу України

29 грудня під час ранкової масованої атаки на Україну російська федерація випустила по мирних українцях 69 ракет. Сили протиповітряної оборони ліквідували 54 ворожі ракети.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, окупанти використовували крилаті ракети повітряного та морського базування, зенітні керовані ракети ЗРК С-300.

"За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети", – написав він у Телеграмі.

Цілилися росіяни по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

Відео дня

Тим часом Командування Повітряних Сил ЗСУ інформує, що ворог сьогодні для обстрілів застосовував дрони-камікадзе.

"11 баражуючих боєприпасів "Shahed-131/136" знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку", – йдеться у повідомленні.

За даними командування сьогодні росіяни атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Їх випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря. Крилатими ракетами "Калібр" ворог атакував з кораблів, розміщених у Чорному морі.

Також було зафіксовано шість пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Ще росіяни використали дві протирадіолокаційні ракети Х-31П.

"Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", – кажуть у командуванні.

Тим часом начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу зазначила, що ворог, коли атакував 29 грудня південні області, намагався виявити розташування систем ППО.

"Дуже потужна масована атака, яка була спрямована саме на виявлення сил ППО. Дуже шкода, що наші громадяни в гонитві за свіжою новиною могли допомагати ворогу", – сказала вона.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!