Росія влаштувала масовану атаку по Україні 29 грудня: працює ППО, є вибухи в Одеси (подробиці)

Вранці 29 грудня росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. По всій території країни працює ППО.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили два приватних будинки, де потім сталася пожежа. Також пошкоджено автомобіль, який був поруч припаркований.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, у Голосіївському районі було пошкоджено промислове підприємство, а в Печерському районі – дитячий майданчик.

Він додав, що попередньо відомо про трьох постраждалих в Дарницькому районі, серед яких – 14 річна дівчина. Їм надали першу медичну допомогу.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що у столиці можливі перебої зі світлом. Киян закликали запастися водою та зарядити гаджети.

За попередньою інформацією сил ППО, над столицею знищено 16 ракет. Таку інформацію надав Кличко.

Як повідомили в офіційному Telegram-каналі про Київську кільцеву електричку та приміські сполучення Укрзалізниці, уламки ракети впали на колії на правому березі Києва.

Внаслідок цього електропоїзди в напрямку з Дарниці до Центрального вокзалу тимчасово прямуватимуть в об'їзд і прибуватимуть до 21 колії станції Київ-Пасажирський. Можливі затримки.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав проліт ворожої ракети.

Внаслідок ракетної атаки більша частина Львова залишилася без світла. За словами мера Львова Садового, 90% міста без електропостачання. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Об'єкти критичної інфраструктури працюють на дизель-генераторах.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.

Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет, зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Попередньо, є прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.

Під прицілом ворога – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Очільник Одеської ОВА Максим Козицький повідомив, що українська ППО збила над областю 21 ракету. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

На Одещині, в селі Степове, уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються, додав заступник очільника ОПУ Кирило Тимошенко.

Як повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, по Україні було випущено понад 120 ракет.

Водночас очільник Хмельницької ОВА Гамалій повідомив, що у небі перебуває 63 ворожі ракети.

Нагадаємо, що у росії залишилося ракет на два-три масованих удари по Україні. Після чого вони в принципі закінчаться. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

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