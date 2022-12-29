Россия устроила массированную атаку по Украине 29 декабря: работает ПВО, есть взрывы в Одессе (подробности)

Утром 29 декабря россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. На всей территории страны работает ПВО.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в Дарницком районе столицы обломки сбитой ракеты повредили два частных дома, где затем произошел пожар. Также поврежден автомобиль, который был рядом припаркован.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, в Голосеевском районе было повреждено промышленное предприятие, а в Печерском районе – детская площадка.

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Он добавил, что предварительно известно о трех пострадавших в Дарницком районе, среди которых – 14-летняя девушка. Им была оказана первая медицинская помощь.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в столице возможны перебои со светом. Киевлян призвали запастись водой и зарядить гаджеты.

По предварительной информации сил ПВО, над столицей уничтожены 16 ракет. Такую информацию предоставил Кличко.

Как сообщили в официальном Telegram-канале о Киевской кольцевой электричке и пригородных сообщениях Укрзализныци, обломки ракеты упали на пути на правом берегу Киева.

В результате электропоезда в направлении из Дарницы до Центрального вокзала будут временно следовать в объезд и прибывать в 21 путь станции Киев-Пассажирский. Возможны задержки.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал пролет вражеской ракеты.

В результате ракетной атаки большая часть Львова осталась без света. По словам мэра Львова Садового, 90% города без электроснабжения. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Объекты критической инфраструктуры работают на дизель-генераторах.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили.

Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет, отметил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.

Под прицелом врага – критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Глава Одесской ОВА Максим Козицкий сообщил, что украинская ПВО сбила над областью 21 ракету. Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом. В результате попадания поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В Одесской области, в селе Степное, обломки крылатой ракеты попали в жилой дом. Последствия уточняются, добавил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, по Украине было выпущено более 120 ракет.

В то же время глава Хмельницкой ОВА Гамалий сообщил, что в небе находятся 63 вражеских ракеты.

Напомним, что у России осталось ракет на два-три массированных удара по Украине. После чего они в принципе закончатся. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

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