Данилов в новогоднем видео показал будущую судьбу Москвы и крыс, скрывающихся под звуки сирен (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял россиян, готовящихся к празднованию Нового Года. В своем видео он напомнил, что ждет ее жителей после вторжения в суверенное государство.

Свое праздничное поздравление Данилов добавил в аккаунте Twitter. В публикации он описал, что речь идет о будущем россии в 2023 году.

На кадрах можно разглядеть, как Москва готовится к празднованию Нового Года, но потом город поглощает тьма.

Под звуки воздушной тревоги из всех щелей выбегают крысы, а по телевизору идет трансляция "Лебединого озера".

Видео дня

Таким образом Данилов напомнил россиянам символ конца Советского Союза – балет.

Отметим, что этот сюжет с "Лебединым озером" транслировался по всем российским каналам в августе 1991 года, когда происходил государственный переворот.

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