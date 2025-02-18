Путіна готовий до переговорів із Зеленським, проте є умова - Пєсков

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нібито готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Однак, за його словами, юридична фіксація можливих домовленостей має враховувати "ймовірність оскарження легітимності Зеленського".

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова. Прессекретар президента РФ стверджує, що Путін неодноразово висловлював готовність до переговорів, якщо в цьому буде необхідність. Водночас він наголосив, що офіційне закріплення будь-яких угод потребує "серйозного обговорення" через можливість сумнівів у легітимності Зеленського.

"Путін неодноразово заявляв, що, за потреби, готовий до переговорів із Зеленським. Однак юридична фіксація домовленостей вимагає детального обговорення, зважаючи на реальність, у якій можливе оскарження легітимності самого Зеленського."

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.

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