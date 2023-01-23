П'ять дешевих та дієвих способів прочистити каналізацію: один з них краще проводити вночі

Засмічення каналізаційних стоків дуже поширена проблема, особливо у заміських будинках. Трубопровід потребує регулярного обслуговування, інакше засмічення може призвести до нестабільної системи стоку.

Труби можна прочистити спеціальними хімічними розчинами, або ж механічним способом за допомогою спеціального троса. Якщо ж ви хочете обрати екологічний засіб, то можете використати один з кількох корисних лайфхаків.

Прочистити труби допоможе напій "Кока-Кола", який містить у складі ортофосфорну кислоту та є дуже газованим. Він допоможе прочистити труби від скупчення жиру й бруду всередині труб. Як використати – влийте у злив дволітрову пляшку напою та залиште на кілька годин. Потім злийте в отвір 5-7 літрів гарячої води.

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Соду та окріп теж може використовувати для прочистки труб. Цей засіб працює так: влийте до отвору літр окропу, а потім засипте склянку соди, після цього знову додайте окріп, однак вже менше – десь 250 мл. Потім візьміть вантуз та пробуйте ним активно попрацювати. Засмічення має проштовхнутися.

Ще можна використати соду та оцет – підготуйте по пів склянки однієї та іншої речовини. В отвір для зливу всипте соду, а потім залийте оцтом. Залишіть на кілька годин, а потім змийте окропом.

Четвертий спосіб – це прочищення труб содою та сіллю. Ним краще користуватися вночі, коли всі мешканці будинку будуть спати та коли існує мала ймовірність того, що хтось змиє воду в каналізацію.

Для такого способу очищення труб потрібно до 12 годин часу. Потрібно просто взяти склянку солі та склянку соди, змішати їх та позасипати у каналізаційні отвори раковин та умивальників, а потім влити до 100 мл окропу. Залишити на ніч, а вранці змити гарячою водою.

Очистити труби можна за допомогою кавової гущі. Для цього потрібно столову ложку кавової гущі всипати в отвори, залишити на кілька хвилин, а потім влити туди до двох літрів окропу. Окріп з кавовою гущею прочистить труби десь за дві-три години, потім у злив треба влити літр-два гарячої води.

Фахівці зауважують, що народні засоби для очищення каналізації ефективні тільки в разі незначного засмічення. Якщо ж труби забилися сильно, то варто все викликати експертів, а не займатися "самолікуванням".

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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