Пять дешевых и действенных способов прочистить канализацию: один из них лучше проводить ночью

Засор канализационных стоков очень распространенная проблема, особенно в загородных домах. Трубопровод требует регулярного обслуживания, иначе засор может привести к нестабильной системе стока.

Трубы можно прочистить специальными химическими растворами, или механическим способом с помощью специального троса. Если же вы хотите выбрать экологичное средство, то можете использовать один из нескольких полезных лайфхаков.

Прочистить трубы поможет напиток "Кока-Кола", содержащий в составе ортофосфорную кислоту и очень газированный. Он поможет прочистить трубы от скопления жира и грязи внутри труб. Как использовать – влейте в слив двухлитровую бутылку напитка и оставьте на несколько часов. Затем слейте в проем 5-7 литров горячей воды.

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Соду и кипяток тоже может использоваться для прочистки труб. Это средство работает так: влейте в отверстие литр кипятка, а затем засыпьте стакан соды, после этого снова добавьте кипяток, однако уже меньше – 250 мл. Затем возьмите вантуз и пробуйте им активно поработать. Засор должен протолкнуться.

Еще можно использовать соду и уксус – подготовьте по полстакана одного и другого вещества. В отверстие для слива всыпьте соду, а затем залейте уксусом. Оставьте на несколько часов, а затем смойте крутым кипятком.

Четвертый способ – это прочистка труб содой и солью. Им лучше пользоваться ночью, когда все жильцы дома будут спать и когда существует малая вероятность, что кто-то смоет воду в канализацию.

Для такого способа очистки труб требуется до 12 часов. Нужно просто взять стакан соли и стакан соды, смешать их и засыпать в канализационные отверстия раковин и умывальников, затем влить до 100 мл кипятка. Оставить на ночь, а утром смыть горячей водой.

Очистить трубы можно с помощью кофейной гущи. Для этого нужно столовую ложку кофейной гущи всыпать в отверстия, оставить на несколько минут, затем влить туда до двух литров кипятка. Кипяток с кофейной гущей прочистит трубы где-то через два-три часа, затем в ливень надо влить литр-два горячей воды.

Специалисты отмечают, что народные средства для очищения канализации эффективны только в случае незначительного засорения. Если же трубы забились сильно, то следует все вызвать экспертов, а не заниматься "самолечением".

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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