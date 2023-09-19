П'ять кімнатних рослин з неймовірним запахом, які освіжать дім

Деякі кімнатні рослини випромінюють солодкий аромат. Вони підійдуть для вирощування у приміщенні, на терасі або балконі.

Видання Sante Plus вказало на їхні дезодоруючі властивості. Крім цього, такі рослини принесуть нотки краси та зелені в інтер'єр, очищуватимуть повітря.

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1. Евкаліпт. Ця рослина виділяє м'ятний і водночас солодкий аромат і за один сезон швидко розростається, перетворюючись на чагарник. Для процвітання йому потрібно багато сонця та добрива з низьким вмістом азоту.

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2. Геліотроп. Ця кімнатна рослина відома своїми фіолетовими квітами, солодким і приємним ароматом ванілі. Її можна висадити на терасі чи балконі під яскравим сонцем.

3. Труба ангелів. Це тропічне дерево випромінює свій аромат увечері. Однак ця рослина з його трубчастими квітками білого, жовтого, помаранчевого та рожевого кольорів є токсичною. Для цвітіння йому необхідне сонце, тепло та вологість.

4. Франжипані. Ця рослина має ароматні квіти, які радують своїм запахом особливо вночі. Франжипані потребує прямого сонячного світла та регулярного поливу.

5. Синя пасифлора. У цієї рослини чудові пелюстки, нитки, тичинки та приймочки. Крім того, вона виділяє м'ятний та фруктовий аромат. Щоб пасифлора процвітала, їй потрібні сонце, вологість та великий горщик, щоб розпустити коріння.

Нагадаємо, що висячі рослини – перевага для тих, у кого вдома недостатньо вільного простору. Але такий крок обов'язково додасть вашому будинку неповторного шарму та зелені.

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