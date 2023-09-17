10 кімнатних висячих рослин, які прикрасять ваш будинок

Висячі рослини – перевага для тих, у кого вдома недостатньо вільного простору. Але такий крок обов'язково додасть вашому будинку неповторного шарму та зелені.

Деякі кімнатні рослини можуть покращити стан повітря у вашому будинку, а не тільки прикрашати інтер'єр. У цій добірці пропонуємо 10 рослин, які ви можете почепити як в кімнаті, так і на балконі.

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Як доглядати за висячими рослинами?

На відміну від більшості вазонів, рослини, що звисають, можна розмістити в досить світлому місці, щоб вони були добре підсвічені, але не піддавались при цьому прямому впливу сонячних променів.

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З іншого боку, оскільки регулярного поливу вони не потребують, важливо стежити за пересиханням ґрунту. Отже, якщо ґрунт вам здається сухим, полийте його. Достатньо одного-двох разів на тиждень.

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10 висячих рослин, які прикрасять ваш інтер'єр

1. Колумнія Моналіза. Ця рослина належить до найкрасивіших кімнатних рослин, зокрема, завдяки своєму бархатному листю, яскраво-зеленого кольору і блискучому вигляду. Колір може змінюватись від темно-зеленого до бронзово-зеленого.

2. Потус / Пото. Це особливо популярна рослина. Її виставляють вдома, на підприємствах, у кафе, у виставкових залах, у залах очікування та в багатьох інших місцях. Рослина характеризується тонким листям серцеподібної форми.

3. Сциндапсус піктус. Ця висяча кімнатна рослина підходить для всіх типів інтер'єрів. Її естетична особливість полягає у сріблястих плямах, що прикрашають поверхню листя.

4. Цинту хлорофітум. Це особливо популярна кімнатна рослина, також відома як "павук", "стрічка кохання". Також це один із найпростіших у вирощуванні чагарників. Він особливо впізнаваний завдяки вигнутим стеблам, які надають йому характерної кущистої форми.

5. Сенеціо Роуліанус. Листя Senecio Rowleyanus робить його однією з найкрасивіших рослин, якими можна захоплюватися. На вигляд вони нагадують красиві зелені перли.

Як і у багатьох видів Senecio, у Roweleyanus довгі стебла, що звисають. Щобільше, при гарному догляді ця рослина може досягати метра завдовжки.

6. Традесканція Зебрина. Цей вазон можна впізнати за пурпуровим кольором. Саме ця відмінність робить його особливо декоративним і дуже популярним.

Крім того, цю рослину легко доглядати, і вона дуже добре росте у воді. Але на цьому її перевага не закінчується, оскільки вона може зачепитися за будь-яку опору та вкоренитися там.

7. Маранта Триколор.

Maranta Tricolor має унікальну естетику, і саме цей екзотичний зовнішній вигляд надає їй унікальності. Це рослина, яка росте повільно і не вимагає особливого догляду.

8. Апорокактус Флагеліформіс.

Ця рослина чудово почувається в періоди тривалої посухи і зберігає багато вологи всередині своїх стебел. Вона належить до сімейства кактусів і характеризується довгими стеблами. У довжину може досягати 1 метра.

9. Настурція. Ця рослина гарного помаранчевого кольору, яка не потребує особливого догляду. Хоча влітку краще поливати її 2-3 рази на тиждень, але цього не варто робити в осінній та весняний сезони. У ці сезони його достатньо поливати один-два рази на місяць.

10. Дисхідія.

Декоративний аспект цієї рослини, також відомої як "Мільйон сердець" або "мурашина рослина", робить її однією з найчастіше використовуваних рослин у приміщенні.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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