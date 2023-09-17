10 комнатных висячих растений, которые украсят ваш дом

Висячие растения – преимущество для тех, у кого дома недостаточно свободного пространства. Но такой шаг обязательно придаст вашему дому неповторимый шарм и зелень.

Некоторые комнатные растения могут улучшить состояние воздуха в вашем доме, а не только украшать интерьер. В этой подборке предлагаем 10 растений, которые вы можете повесить как в комнате, так и на балконе.

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Как ухаживать за висящими растениями?

В отличие от большинства вазонов, свисающие растения можно разместить в достаточно светлом месте, чтобы они были хорошо подсвечены, но не подвергались при этом прямому воздействию солнечных лучей.

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С другой стороны, поскольку в регулярном поливе они не нуждаются, важно следить за пересыханием почвы. Итак, если почва вам кажется сухой, полейте ее. Достаточно одного-двух раз в неделю.

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10 висячих растений, которые украсят ваш интерьер

1. Колумния Монализа. Это растение принадлежит к самым красивым комнатным растениям, в частности, благодаря своим бархатным листьям, ярко-зеленому цвету и блестящему виду. Цвет может изменяться от темно-зеленого до бронзово-зеленого.

2. Потус/Пото. Это особенно популярное растение. Ее выставляют дома, на предприятиях, в кафе, в выставочных залах, в залах ожидания и во многих других местах. Растение характеризуется тонкими листьями сердцевидной формы.

3. Сциндапсус пиктус. Это висячее комнатное растение подходит для всех типов интерьеров. Ее эстетическая особенность заключается в серебристых пятнах, украшающих поверхность листьев.

4. Цинта хлорофитума. Это особенно популярное комнатное растение, также известное как "паук", "лента любви". Также это один из самых простых в выращивании кустарников. Он особенно узнаваем благодаря изогнутым стеблям, которые придают ему характерную кустистую форму.

5. Сенецио Роулианус. Листья Senecio Rowleyanus делают его одним из самых красивых растений, которыми можно восхищаться. На вид они напоминают красивый зеленый жемчуг.

Как и у многих видов Senecio, у Roweleyanus длинные свисающие стебли. Более того, при хорошем уходе это растение может достигать метра длиной.

6. Традесканция Зебрина. Этот вазон можно узнать по пурпурному цвету. Именно это отличие делает его особенно декоративным и очень популярным.

Кроме того, за этим растением легко ухаживать, и оно очень хорошо растет в воде. Но на этом ее преимущество не заканчивается, поскольку оно может зацепиться за какую-либо опору и укорениться там.

7. Маранта Триколор.

Maranta Tricolor имеет уникальную эстетику, и именно этот экзотический внешний вид придает ей уникальность. Это растение, которое растет медленно и не требует особого ухода.

8. Апорокактус Флагелиформис.

Это растение прекрасно чувствует себя в периоды длительной засухи и сохраняет много влаги внутри своих стеблей. Она принадлежит к семейству кактусов и характеризуется длинными стеблями. В длину может достигать 1 метра.

9. Настурция. Это растение хорошего оранжевого цвета, не требующее особого ухода. Хотя летом лучше поливать ее 2-3 раза в неделю, но этого не следует делать в осенний и весенний сезоны. В эти сезоны его достаточно поливать один-два раза в месяц.

10. Дисхидия.

Декоративный аспект этого растения, также известного как "Миллион сердец" или "муравьиное растение", делает его одним из наиболее часто используемых растений в помещении.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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