Шесть растений, устраняющие все неприятные запахи на кухне

Кухня, как правило, одна из мест в доме, где собираются неприятные запахи. И чем больше этих запахов накапливается, тем больше вероятность, что они распространятся на весь дом.

Эти запахи необходимо своевременно устранять, чтобы воздух на кухне не стал непригоден для дыхания. Как это сделать с помощью очищающих воздух растений, рассказало издание Sante Plus.

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Некоторые комнатные растения предназначены не только для украшения помещения, но прежде всего обладают способностью очищать и регенерировать окружающий воздух, фильтровать токсины и поглощать неприятные запахи.

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Тещин язык

Это сочное и экологически чистое растение – сансевиерия, или, как говорят в народе, "тещин язык". Она имеет кожистую текстуру больших листьев и идеально подходит для очистки воздуха.

По данным ряда исследований, сансевиерия поглощает более 100 вредных веществ, присутствующих в воздухе, включая окись углерода, формальдегид, окись азота, бензол и ксилол. Таким образом, превращая эти химические элементы в кислород и регулируя влажность окружающей среды, что полезно для нашего здоровья.

Как бонус, это растение крепкое, устойчивое и очень нетребовательное в уходе. Разместите его в любом месте вашей кухни. Лучше всего этот вазон будет расти в солнечных местах, но у него нет особых требований к выращиванию.

Алое вера

Помимо увлажняющих, целебных и смягчающих свойств, это суккулентное растение также отлично подходит для очищения воздуха в доме.

Алоэ вера поглощает токсичные вещества, делая воздух чище и здоровее. В частности, растение удаляет бензол и формальдегид. Не говоря уже о том, что она также поглощает все электромагнитные волны, излучаемые некоторыми нашими устройствами, такими как сотовые телефоны, Wi-Fi или даже микроволновые печи.

Драцено

Это экзотическое растение отличается длинным тонким стеблем и заостренными листьями. Драцена – прекрасное растение для детоксикации вашего интерьера, хорошо подходит для кухонной среды: оно удаляет все неприятные запахи и поглощает некоторые токсичные вещества, включая трихлорэтилен.

Это растение-очиститель также отвечает за очищение от сигаретного дыма, запаха краски и других летучих элементов. Как бонус, этот вазон приносит в комнату настоящую экзотику благодаря своим зелено-желтым полосатым листьям. Не очень требователен в выращивании, требует достаточно светлого места и регулярного полива. Всегда следует хранить его в особо темном месте на кухне.

Эпипремнум золотистый

Это растение, известное своими длинными висящими стеблями, идеально поглощает влагу из воздуха на кухне, вызванную испарениями плиты. Вазон также удаляет некоторые вредные вещества, такие как формальдегид, выделяющийся из ковров и краски на стенах дома.

Филодендрон

Это растение отличается очень декоративными листьями: пучком больших листьев с лопастными краями, тонкими вьющимися стеблями и образованием ствола.

Филодендрон – идеальное оружие для очищения. Он поглощает все виды токсичных веществ, таких как бензол, трихлорэтилен и формальдегид. Как настоящий воздухоочиститель, это растение также лишает неприятных запахов, наполняя атмосферу сладким, очень свежим ароматом.

Каучуковое фиговое дерево

Фикус эластичный, более известный как "Резиновый инжир", – очень популярное комнатное растение, отличающееся большими блестящими зелеными листьями.

Каучуковое дерево – идеальный воздухоочиститель, поскольку его листья способны удалять даже более 12 микрограмм формальдегида в час! Выдерживая низкую освещенность и влажность, его обычно устанавливают в затененных углах дома.

Помните, что все эти растения могут содержать лишь небольшую часть вредных веществ, находящихся в воздухе. Если у вас есть проблемы со здоровьем или аллергия, обратитесь к специалисту.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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