Четыре растения, которые отпугивают крыс и насекомых от дома

Токсичные вещества вредны для окружающей среды. Поэтому их использование не только убьет вредителей, но нанесет вред планете и людям.

Ведь некоторые натуральные ингредиенты очень эффективны в изгнании крыс и насекомых. Их нужно просто высадить у своего дома и дело сделано, пишет Sante Plus.

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Всегда лучше избегать применения едкой химии промышленного производства в домашних условиях. И это не только во благо этих зверей, но и для сохранения вашего здоровья. Действительно, выделяемые инсектицидами вещества накапливаются в крови, печени и даже в грудном молоке. И в долгосрочной перспективе побочные эффекты вряд ли обнадеживают: астма, аллергия, раздражение дыхательных путей, расстройства нервной системы, ослабление иммунитета.

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К счастью, существует множество натуральных репеллентов, позволяющих выгнать из дома нежелательных мелких вредителей.

1. Мята. Среди наиболее эффективных средств отпугивания крыс и насекомых – мята. Идеально подходит для выращивания в горшках в помещении и саду, издает сильный запах, особенно неприятный для грызунов, пауков, тараканов и т.д. Но если все эти паразиты не переносят его запах, то нам, людям, он нравится.

2. Базилик. Это ароматное растение, очень популярное на кухне. Но чего вы не знали, так это то, что эта трава идеально подходит для отпугивания крыс и насекомых, поскольку они ненавидят ее опьяняющий запах. Против насекомых можно использовать очень эффективный спрей из базилика. Чтобы его приготовить, просто замочите несколько листиков базилика в четырех столовых ложках водки и четырех столовых ложках кипятка. Вы будете в восторге от результата.

3. Лавр. Растение является мощным природным средством для изгнания крыс и насекомых из дома. Этот вечнозеленый кустарник, легко выращиваемый и имеющий непреодолимый аромат, позволяет вам держать множество мелких нежелательных вредителей вдали от вашего сада и дома, не причиняя им вреда и не убивая их.

4. Лаванда. Последнее идеальное природное средство от крыс и насекомых – это не что иное, как лаванда. Великолепная трава, которая пригодится во многих случаях в доме. Как в виде настоя для ароматизации определенных помещений, например ванной, так и в небольших пакетиках для установки в туалете, чтобы освежить одежду.

Еще одно его большое преимущество – аромат лаванды является настоящим отпугивателем мышей, мух, комаров и пауков.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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