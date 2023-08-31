Чотири рослини, які відлякують щурів та комах від будинку

Токсичні речовини шкідливі для навколишнього середовища. Тому їхнє використання не тільки вб'є шкідників, але завдасть шкоди планеті і людям.

Адже деякі натуральні інгредієнти дуже ефективні у вигнанні пацюків та комах. Їх треба просто висадити біля свого дому і справа зроблена, пише Sante Plus.

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Завжди краще уникати застосування їдку хімію промислового виробництва у домашніх умовах. І це не тільки на благо цих звірів, а й для збереження вашого здоров'я. Дійсно, речовини, що виділяються інсектицидами, накопичуються у крові, печінці і навіть у грудному молоці. Та й у довгостроковій перспективі побічні ефекти навряд чи обнадіюють: астма, алергія, подразнення дихальних шляхів, розлади нервової системи, ослаблення імунітету.

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На щастя, існує безліч натуральних репелентів, які дозволяють вигнати з дому небажаних дрібних шкідників.

1. М'ята. Серед найбільш ефективних засобів відлякування щурів та комах – м'ята. Ідеально підходить для вирощування в горщиках у приміщенні та в саду, видає сильний запах, особливо неприємний для гризунів, павуків, тарганів тощо. Але якщо всі ці паразити не переносять його запаху, то нам, людям, він подобається.

2. Базилік. Ця ароматна рослина, дуже популярна на кухні. Але чого ви не знали, так це те, що ця трава ідеально підходить для відлякування щурів і комах, оскільки вони ненавидять її п'янкий запах. Проти комах, зокрема, можна використовувати дуже ефективний спрей із базиліку. Щоб його приготувати, просто замочіть кілька листків базиліка в чотирьох столових ложках горілки та чотирьох столових ложках окропу. Ви будете у захваті від результату.

3. Лавр. Рослина є потужним природним засобом для вигнання щурів та комах з дому. Цей вічнозелений чагарник, що легко вирощується і має непереборний аромат, дозволяє вам тримати безліч дрібних небажаних шкідників далеко від вашого саду і будинку, не завдаючи їм шкоди і не вбиваючи їх.

4. Лаванда. Останній ідеальний природний засіб від щурів та комах – це не що інше, як лаванда. Чудова трава, яка стане в пригоді в багатьох випадках у будинку. Як у вигляді настою для ароматизації певних приміщень, наприклад ванної кімнати, так і в невеликих пакетиках для встановлення у туалеті, щоб освіжити одяг.

Ще одна його велика перевага – аромат лаванди є справжнім відлякувачем мишей, мух, комарів та павуків.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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