Шість рослин, які усувають всі неприємні запахи на кухні

Кухня, як правило, є одним із місць у будинку, де збираються неприємні запахи. І чим більше цих запахів накопичується, тим більша ймовірність, що сморід пошириться на весь будинок.

Ці запахи необхідно своєчасно усувати, щоб повітря на кухні не стало непридатним для дихання. Як це зробити за допомогою рослин, що очищають повітря, розповіло видання Sante Plus.

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Деякі кімнатні рослини призначені не тільки для прикраси приміщення, але, перш за все, мають здатність очищати і регенерувати навколишнє повітря, фільтрувати токсини та поглинати неприємні запахи.

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Тещин язик

Ця соковита та екологічно чиста рослина – сансевієрія, або, як кажуть в народі, "тещин язик". Вона має шкірясту текстуру великого листя та ідеально підходить для очищення повітря.

За даними низки досліджень, сансевієрія поглинає понад 100 шкідливих речовин, присутніх у повітрі, включаючи окис вуглецю, формальдегід, окис азоту, бензол та ксилол. Таким чином, перетворюючи ці хімічні елементи на кисень та регулюючи вологість навколишнього середовища, що корисно для нашого здоров'я.

Як бонус, ця рослина міцна, стійка і дуже невимоглива у догляді. Розмістіть його у будь-якому місці вашої кухні. Найкраще цей вазон ростиме в сонячних місцях, але у неї немає особливих вимог до вирощування.

Алое вера

Крім зволожуючих, цілющих і пом'якшуючих властивостей, ця суккулентна рослина також відмінно підходить для очищення повітря в будинку.

Алое вера поглинає токсичні речовини, роблячи повітря чистішим і здоровішим. Зокрема, рослина видаляє бензол та формальдегід. Не кажучи вже про те, що вона також поглинає всі електромагнітні хвилі, які випромінюють деякі наші пристрої, такі як стільникові телефони, Wi-Fi або навіть мікрохвильові печі.

Драцена

Ця екзотична рослина відрізняється довгим тонким стеблом і загостреним листям. Драцена – чудова рослина для детоксикації вашого інтер'єру, добре підходить для кухонного середовища: вона видаляє всі неприємні запахи та поглинає деякі токсичні речовини, включаючи трихлоретилен.

Ця рослина-очисник також відповідає за очищення від сигаретного диму, запаху фарби та інших летких елементів. Як бонус, цей вазон приносить до кімнати справжню екзотику завдяки своїм зелено-жовтим смугастим листям. Не дуже вимогливий у вирощуванні, потребує досить світлого місця та регулярного поливу. Завжди слід зберігати його в особливо темному місці на кухні.

Епіпремнум золотистий

Ця рослина, відома своїми довгими висячими стеблами, ідеально поглинає вологу з повітря на кухні, викликану випарами плити. Вазон також видаляє деякі шкідливі речовини, такі як формальдегід, який виділяється з килимів та фарби на стінах будинку.

Філодендрон

Ця рослина відрізняється дуже декоративним листям: пучком великого листя з лопатевими краями, тонкими кучерявими стеблами і утворенням стовбура.

Філодендрон – ідеальна зброя для очищення. Він поглинає всі види токсичних речовин, таких як бензол, трихлоретилен та формальдегід. Як справжній очищувач повітря, ця рослина також позбавляє неприємних запахів, наповнюючи атмосферу солодким, дуже свіжим ароматом.

Каучукове фігове дерево

Фікус еластичний, більш відомий як "Гумовий інжир", – дуже популярна кімнатна рослина, що відрізняється великим блискучим зеленим листям.

Каучукове дерево – ідеальний очищувач повітря, оскільки його листя здатне видаляти навіть понад 12 мікрограмів формальдегіду на годину! Витримуючи низьку освітленість та вологість, його зазвичай встановлюють у затінених кутах будинку.

Пам'ятайте, всі ці рослини можуть утримувати лише невелику частину шкідливих речовин, що є у повітрі. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям або алергія, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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