Пять комнатных растений, притягивающих бедность

Комнатные растения обладают собственной энергетикой: некоторые – положительные, другие – отрицательные. Поэтому к выбору вазонов относятся очень серьезно.

Есть приметы, что определенные растения могут навлечь беды и неурядицы в семью. Эти шесть вазонов являются причиной проблем с деньгами:

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1. Фикус. Это комнатное растение оказывает негативное влияние на характер мужчин, делая их скандалистами и более агрессивными. Эти стрессы повлияют и на личностное развитие мужчины, блокируя его успехи в карьере.

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2. Плющ – "энергетический вампир", перекрывающий денежный поток. Не стоит его ставить в прихожей.

3. Герань. Если этих комнатных растений много в доме, они притягивают бедность и нищету. Дома нужно иметь не больше одной герани.

4. Монстера. Это комнатное растение довольно загадочное и связано с рядом примет. Монстеру также называют "энергетическим вампиром". Этот вазон может стать причиной денежных проблем и ссор, поэтому ее не следует ставить в спальне. Лучше всего такое растение приживется в магазине или кафе.

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5. Дифенбахия. Это комнатное растение обычно дарят врагам или тем людям, которым желают зла. Такой подарок делают завистники. Если вы суеверны, то не следует принимать ее себе и заносить в дом.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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