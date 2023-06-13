П'ять рослин від комарів та мух, які потрібно вирощувати вдома

Комарі та мухи – дуже небажані "гості" у кожному домі. Вони перетворюють наше повсякденне життя на справжній жах.

Щоб відлякати комах від свого житла, можете скористатися допомогою певних рослин. Про це пише Sante Plus.

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1. Котяча м'ята

Котяча м’ята є багаторічною рослиною, яку не люблять мухи та комарі. Американські дослідники виявили, що ефірна олія цієї трави є більш ефективною, ніж органічна комбінація репелентів, яку ви знайдете в більшості хімічних інсектицидів. Котяча м'ята любить півтінь і дреновані, навіть злегка кам'янисті грунти.

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2. Розмарин

Розмарин – ще одна рослина, яка відлякує мух і комарів. Завдяки камфорно-деревному, але різкому запаху він здатний відлякати цих комах.

Інші переваги: листя розмарину приносить сучасний відтінок у ваш зовнішній декор, а також в стані незамінною під час приготування страв.

Ця рослина більш стійка до жаркого і сухого клімату і вимагає помірного поливу.

3. Запашна герань

Запашна герань також є популярним відлякувачем комарів і мух. Її натуральний лимонний смак схожий на лимонну траву. Її можна вирощувати в кашпо або в саду.

Щоб стимулювати цвітіння, необхідно буде регулярно видаляти відцвілі квіти і рясно поливати рослину. Ця рослина витримує температуру від 7°C до 12°C.

4. Лаванда

Крім чарівного кольору, лаванда випромінює приємний аромат. Але свіжість і заспокійливий запах цієї багаторічного рослини, здається, не влаштовує мух і комарів, які не наближаються до неї. Саме з цієї причини ефірну олію лаванди часто використовують як засіб від комах.

Садити лаванду бажано восени і розміщувати на сонячному місці. Потрібен добре дренований грунт. Поливайте, як тільки ґрунт підсохне на поверхні.

5. Петунія

Петунія відрізняється дрібними різнокольоровими квітками. Ця рослина додає багатобарвного декоративного відтінку у саду та вдома, але ще й ефективно відлякує мух і комарів.

Єдиний недолік: ця рослина ефективно тільки в період цвітіння. Щоб вирощувати цю рослину, запропонуйте їй легкий і дренований ґрунт, але не надто багатий, а також сонце та півтінь.

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