Пять растений от комаров и мух, которые нужно выращивать на дому

Комары и мухи – очень нежелательные "гости" в каждом доме. Они превращают нашу повседневную жизнь в настоящий ужас.

Чтобы отпугнуть насекомых от своего жилья, можете воспользоваться определенными растениями. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Кошачья мята

Кошачья мята является многолетним растением, которое не любят мухи и комары. Американские исследователи обнаружили, что эфирное масло этой травы более эффективно, чем органическая комбинация репеллентов, которую вы найдете в большинстве химических инсектицидов. Кошачья мята любит полутень и дренированные, даже слегка каменистые почвы.

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2. Розмарин

Розмарин – еще одно растение, отпугивающее мух и комаров. Благодаря камфорно-древесному, но резкому запаху он способен отпугнуть этих насекомых.

Другие преимущества: листья розмарина приносят современный оттенок в ваш внешний декор, а также в незаменимом состоянии при приготовлении блюд.

Это растение более устойчиво к жаркому и сухому климату и требует умеренного полива.

3. Душистый герань

Душная герань также является популярным отпугивателем комаров и мух. Ее натуральный лимонный вкус похож на лимонную траву. Ее можно выращивать в кашпо или в саду.

Чтобы стимулировать цветение, необходимо будет регулярно удалять цветущие цветы и обильно поливать растение. Это растение выдерживает температуру от 7°C до 12°C.

4. Лаванда

Помимо волшебного цвета, лаванда излучает приятный аромат. Но свежесть и успокаивающий запах этого многолетнего растения, кажется, не устраивает мух и комаров, не приближающихся к нему. Именно по этой причине эфирное масло лаванды часто используют в качестве средства от насекомых.

Сажать лаванду желательно осенью и размещать на солнечном месте. Нужна хорошо дренированная почва. Поливайте, как только почва подсохнет на поверхности.

5. Петуния

Петуния отличается мелкими разноцветными цветками. Это растение придает многоцветный декоративный оттенок в саду и дома, но еще и эффективно отпугивает мух и комаров.

Единственный недостаток: это растение эффективно только в период цветения. Чтобы выращивать это растение, предложите ему легкую и дренированную почву, но не слишком богатую, а также солнце и полутень.

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