Існує багато смачних страв із телятини, свинини, яловичини, баранини, курки, качки... Проте найкраще, коли м'ясо виходить ніжним.

Може статися так, що ви готуєте м'ясо, а потім розумієте, що воно надто жорстке і, отже, менш смачне. Але завдяки порадам Sante Plus ви оціните м'ясо та його ніжну текстуру.

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Щоб м'ясо було приємним на смак, ви повинні спочатку переконатися в його якості при покупці. Адже шматок неякісного м'яса навряд чи буде ніжним. Також бажано адаптувати м'ясо до його приготування і, отже, вибрати відповідну його частину. Час приготування м'яса також має значення.

П'ять порад, як зробити м'ясо м'якшим

1. Молоко допомагає пом'якшити м'ясо. Для цього просто залиште його маринуватися в салатнику, наповненому молоком приблизно на 6 годин. Після цього часу треба злити розчин з м'яса перед його приготуванням.

Молоко – відомий на кухні маринад, який пом'якшує м'ясо і м'язові волокна завдяки молочній кислоті, що міститься в ньому. Якщо ви не маєте молока, ви можете вибрати інший молочний продукт для маринування м'яса. Деякі віддають перевагу йогурту.

2. Білий оцет. Кислотність білого оцту може зробити м'ясо ніжнішим. Цю пораду краще використовувати для червоного м'яса. Перед приготуванням замаринуйте м'ясо протягом 30-60 хвилин у білому оцті. Ви можете додати ароматні трави, щоб покращити смак м'яса.

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3. Харчова сода – незамінний продукт у будинку. Щоб пом'якшити м'ясо, просто посипте його харчовою содою та налийте трохи води. Залиште маринуватися в холодильнику на кілька годин, перш ніж промити, обсушити та приготувати м'ясо.

4. Лимон – кислий цитрусовий фрукт, який можна використовувати для пом'якшення м'яса. Просто полийте шматочки м'яса лимонним соком і залиште у холодильнику на 2 години. Потім дістаньте м'ясо і приготуйте його як завжди.

5. Тендерайзер для м'яса – кухонне начиння, яке дозволяє отримувати ніжніше м'ясо. Накрийте целофановим папером м'ясо, а потім відбийте його за допомогою тендерайзера. Можна використати кухонний молоток.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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