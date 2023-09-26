Есть много вкусных блюд из телятины, свинины, говядины, баранины, курицы, утки... Однако лучше всего, когда мясо получается нежным.

Может случиться так, что вы готовите мясо, а потом понимаете, что оно слишком жесткое и, следовательно, менее вкусное. Но благодаря советам Sante Plus вы оцените мясо и его нежную текстуру.

Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки

Чтобы мясо было приятным по вкусу, вы должны сначала убедиться в его качестве при покупке. Ведь кусок некачественного мяса вряд ли будет нежным. Также желательно адаптировать мясо к его приготовлению и, следовательно, выбрать подходящую его часть. Время приготовления мяса тоже имеет значение.

Пять советов, как сделать мясо более мягким

1. Молоко помогает смягчить мясо. Для этого просто оставьте его мариноваться в салатнике, наполненном молоком примерно на 6 часов. После этого времени следует слить раствор из мяса перед его приготовлением.

Молоко – известный на кухне маринад, который смягчает мясо и мышечные волокна благодаря содержащейся в нем молочной кислоте. Если у вас нет молока, вы можете выбрать другой молочный продукт для маринования мяса. Некоторые предпочитают йогурт.

2. Белый уксус. Кислотность белого уксуса может сделать мясо более нежным. Этот совет лучше использовать для красного мяса. Перед приготовлением замаринуйте мясо в течение 30-60 минут в белом уксусе. Вы можете добавить ароматные травы, чтобы улучшить вкус мяса.

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3. Пищевая сода – незаменимый продукт в доме. Чтобы смягчить мясо, просто посыпьте его содой и налейте немного воды. Оставьте мариноваться в холодильнике на несколько часов, прежде чем промыть, обсушить и приготовить мясо.

4. Лимон – кислый цитрусовый фрукт, который можно использовать для смягчения мяса. Просто полейте кусочки мяса лимонным соком и оставьте в холодильнике на 2 часа. Затем достаньте мясо и приготовьте его как обычно.

5. Тендерайзер для мяса – кухонная утварь, которая позволяет получать более нежное мясо. Накройте мясо целлофановой бумагой, а затем отбейте его с помощью тендерайзера. Можно использовать кухонный молоток.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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