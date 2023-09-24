Четыре совета, как хранить авокадо, чтобы оно не почернело

Существуют разные способы хранения авокадо, чтобы оно не почернело слишком быстро. Это поможет дольше наслаждаться отличным вкусом и кремовой текстурой.

1. Храните авокадо в морозильной камере. Чтобы оно не созрело слишком быстро, положите его сначала в ящик для овощей в холодильнике. Холод замедлит процесс окисления. С целью дополнительной осторожности отделите авокадо друг от друга герметичными пакетами, чтобы они не выделяли знаменитый ускоряющий созревание газ.

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Вы удивитесь, но в морозильнике авокадо можно хранить даже несколько месяцев. Потому что чем холоднее температура, тем дольше сохраняется. Поскольку именно окружающий воздух имеет тенденцию повлиять на почернение.

Чтобы его заморозить, нужно снять оболочку и поместить всю мякоть внутрь блендера. После получения пюреобразной консистенции добавьте несколько капель лимона или другую приправу по собственному желанию. Затем поместите пюре из авокадо в рожок или контейнер, а затем в морозильную камеру.

2. Храните авокадо с оливковым маслом. Если вы разрезаете авокадо и хотите сохранить его несколько дней, нужно покрыть мякоть и смочить небольшим количеством оливкового масла. Масло будет действовать как защитная пленка, ограничивающая окисление воздухом.

После этого необходимо поместить авокадо в герметичный контейнер, пищевую пленку или бумагу для последующего правильного хранения. Конечно, лучше хранить его в холодильнике.

3. Храните авокадо, не открывая его. Еще один способ правильно хранить авокадо – не открывать его: если вы не съели половину авокадо и хотите, чтобы он сохранился дольше, вам обязательно нужно оставить его в холодильнике. Это будет предотвращать попадание кислорода внутрь и, следовательно, не позволит почернеть.

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Если вы открыли авокадо, удобно сначала съесть ту часть, где нет косточки. Так как ядро также защищает небольшой участок от действия кислорода и позволяет ему оставаться в хорошем состоянии.

Задержание созревания авокадо может быть луком, который тоже можно положить в герметичный контейнер вместе с фруктом.

4. Консервируйте авокадо, добавив несколько капель лимона. Если у вас уже открыто авокадо и вы хотите сохранить кусочки, смажьте его несколькими каплями лимона, а затем поместите в пакет или контейнер.

Лимонная кислота защищает первый слой авокадо и предотвращает его окисление или гниение. Это даст вам 2 дня, чтобы съесть его. Не забывайте всегда хранить авокадо в холодильнике.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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