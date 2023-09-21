Почему больше нельзя хранить хлеб в холодильнике: этого вы точно не знали

Многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

Также для сохранения свежести хлеба у каждого свой метод: кто хранит его в хлебнице, а кто в полиэтиленовых или бумажных пакетах. Об этом пишет Sante Plus.

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По словам Антуана Леклери, эксперта по питанию, когда хлеб хранится в холодильнике, его молекулы крахмала быстро кристаллизуются из-за низких температур. Это быстро приводит к его высыханию или порче под действием влажности. Поэтому вы получите заплесневелый хлеб раньше срока! Лучше хранить этот продукт при комнатной температуре, а не в холодильнике.

Как хранить свежий хлеб?

Если вы планируете употреблять хлеб в течение длительного времени, вот несколько советов по его долгосрочному хранению:

1. Избегайте охлаждения. Поскольку охлаждение хлеба не помогает продлить срок его хранения, а наоборот, ускоряет процесс черствения. Фактически, холодильник будет иметь тенденцию испарять влагу из хлеба: тогда он станет сухим, несвежим и будет труднее жевать.

2. Заморозить хлеб. Наиболее рекомендуемым решением является замораживание хлеба. Вы можете хранить целые буханки или отдельные ломтики в пакетах для заморозки до двух месяцев! В отличие от холодильника морозильная камера сохранит влагу хлеба. Как бонус, после размораживания и разогрева в духовке или тостере он сохранит свой первоначальный вид: его корочка будет очень хрустящей, а внутренняя часть – слегка мягкой.

Если хотите заморозить хлеб повторно, то делайте это не позднее 48 часов.

3. Нарезайте хлеб только при необходимости. Когда вы режете хлеб, внутренняя часть, подвергающаяся воздействию воздуха, сразу начинает выделять влагу, а впоследствии черстветь.

4. Используйте хлебницу. Хлебницы отлично подходят для предотвращения черствения хлеба и его высыхания.

5. Заверните хлеб. Хотя льняные или бумажные пакеты для хлеба являются возможными вариантами, они не обеспечивают такого же уровня безопасности, как алюминиевая фольга, которая правильно вращает хлеб и предотвращает его быстрое высыхание. Другая альтернатива: хлеб можно безопасно хранить в полиэтиленовой пленке.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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