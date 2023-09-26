Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки

Хранение мяса в морозильной камере позволяет продлить его срок годности. Также у вас будет постоянный запас под рукой для приготовления разнообразных блюд.

Впрочем, размораживание обычно занимает много времени. Эксперты Sante Plus дали совет, как разморозить мясо за 10 минут без использования микроволновки.

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Для быстрого размораживания вашим союзником есть не кто иной, как горячая вода. Метод очень прост:

1. Нагрейте воду в кастрюле до 60°C. Затем выключите огонь.

2. Положите мясо в плотно закрывающийся пакет для заморозки и поместите его в кастрюлю с предварительно нагретой водой. Иногда помешивайте. При необходимости можно даже добавить горячую воду.

3. Примерно через 10 минут мясо полностью разморозится.

Если хотите, вы можете наполнить емкость горячей водой, поставить ее в раковину (хорошо продезинфицированную) и положить пакет с мясом. Через 10 минут кусочек мяса или даже комок полностью разморозится. Будьте уверены, бактерии там размножаться не смогут, поэтому этот способ очень безопасен.

Конечно, те, у кого есть микроволновка, также могут воспользоваться специальной функцией размораживания. Это тоже быстро, потому что разморозить мясо можно примерно через десять минут. Единственная проблема: этот метод, хоть и очень распространенный, известен тем, что изменяет вкус и внешний вид мяса. Некоторые части даже могут приготовиться, а другие не разморозиться должным образом.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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