П'ять речей, які висмоктують радість та щастя з дому

Деякі речі можуть накопичувати негатив та приносити нещастя жителям дому. Для цього проводьте регулярно генеральне прибирання та викидайте непотріб.

До прикладу, є речі, які буквально висмоктують радість та щастя з дому. Сміливо позбудьтеся їх та впустіть удачу у життя.

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1. Одяг, яким ви не користувалися жодного разу протягом року. Такі речі без сорому можете продати, подарувати або викинути. Це стосується предметів повсякденного вжитку, а не тих, що рідко використовуються.

Якщо у домі багато речей, то так накопичується багато негативу під дахом. У такому будинку важко жити на психологічному рівні, тому варто провести якісну чистку від негативної енергетики. Мотлох притягує грошові втрати, сварки та самотність.

2. Речі, які пов'язані з поганими спогадами. Вони є магнітом для негативу та приносить неприємні думки. Краще впустити у життя нові речі, змінити гардероб тощо.

3. Зламані електроприлади та битий посуд. Все, що зламалося, треба або ремонтувати, або викидати. Їх не можна тримати вдома довше кількох місяців. Через наявність старих предметів нові не можна потрапити у ваш дім.

4. Засохлі квіти символізують смерть та в'янення. Виносьте з дому букети, що почали в'янути, або вазони, які загинули. Інакше у такому домі ніколи не поселиться радість, а навпаки прийдуть хвороби, проблеми та нещастя.

5. Брудний посуд – магніт для негативу та неприємностей. Якщо жінка самотня, то існує ризик залишитися одинокою на все життя. Чим довше брудний посуд та кухонне начиння залишатимуться у полі зору, тим гірше ви почуватиметеся вдома. Атмосфера створюється гнітюча, а вдома просто не хочеться бути.

Нагадаємо, що рослини можуть нести з собою позитивну енергію та достаток. До прикладу, покласти лавровий лист під килим – до удачі.

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