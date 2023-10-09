Чому червоніє та "горить" обличчя: пояснення прикмети

Іноді люди відчувають, що обличчя починає червоніти та "палати". Особливо страждають щоки.

Щоб покращити самопочуття та зняти почервоніння, насамперед треба вмитися холодною водою. Для зниження температури шкіри процес можна повторити ще кілька разів.

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Дехто вірить, що лице "горить" не просто так. Цьому є пояснення, згідно з народними прикметами. Коли червоніє обличчя, то людину обговорюють за спиною та розпускають плітки, "перемиваючи кістки".

Якщо "палає" права сторона обличчя, то скоро коханий/кохана зовсім скоро відкриє своє серце вам та зізнається у почуттях.

Якщо ліва – хтось має недобрі наміри і вам можуть нашкодити, то треба бути уважним та пильним.

Якщо ви почнете називати імена тих людей, що можуть про вас думати, вголос, і вгадаєте, то почервоніння мине.

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