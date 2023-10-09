Почему краснеет и "горит" лицо: объяснение приметы

Иногда люди чувствуют, что лицо начинает краснеть и пылать. Особенно страдают щеки.

Чтобы улучшить самочувствие и снять красноту, в первую очередь нужно умыться холодной водой. Для понижения температуры кожи процесс можно повторить еще несколько раз.

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Некоторые верят, что лицо "горит" не просто так. Этому есть объяснение, согласно народным приметам. Когда краснеет лицо, то человека обсуждают за спиной и сплетничают, "перемывая кости".

Если "пылает" правая сторона лица, то скоро любимый/любимая совсем скоро откроет свое сердце вам и признается в чувствах.

Если левая – кто-то имеет недобрые намерения и вам могут навредить, то нужно быть внимательным и внимательным.

Если вы начнете называть имена тех людей, которые могут о вас думать, вслух и угадаете, то покраснение пройдет.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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