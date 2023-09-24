Как призвать удачу и деньги: раскрыт действительно действенный способ

Давно люди уважительно относились к деньгам и верили, что существуют простой ритуалы для приумножения достатка. Как известно, деньги будут идти в те руки, которые не ленятся работать.

Впрочем, можно попытаться прибегнуть к определенным уловкам, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Для этого вам нужно знать правила поведения с деньгами и ритуалы, которые станут магнитом для средств.

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Как правильно обращаться с деньгами:

1. Никогда не передавайте деньги из рук в руки, потому что они уже не вернутся к вам.

2. Храните веник дома помолом вверх, чтобы деньги не выметались из жилья.

3. Держите в кошельке неразменную купюру. Ее запрещено тратить, тогда она станет магнитом для богатства.

4. Нельзя считать чужие деньги, иначе свои перестанут водиться.

5. Нельзя давать взаймы вечером.

6. Лучшее место для хранения денег – кухня. Нельзя хранить их под матрасом или в шкафу.

Заговор на удачу и деньги

Привлечь удачу и деньги может денежное дерево, считающееся талисманом. Однако нужно еще проводить дополнительный ритуал, что это действительно работало. После каждой зарплаты положите в горшок с денежным деревом три любые монеты, произнося следующие слова:

"Как монеты под землей остаются, энергию богатства деревцу дают, так и у меня деньги в доме умножаются и увеличиваются. Да будет так!"

Помните, что окна и двери – места, через которые в дом попадает финансовая энергия. На подоконнике нужно постоянно держать несколько желтых монет, которые будут способствовать богатству и жизни в изобилии.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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