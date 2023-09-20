Семь примет, свидетельствующих о скором приходе денег

Издавна существует немало разных примет о приходе денег или их потере. Люди даже верили, чужая, но не ворованная, монета предвещает обязательно прибыль.

Если эта чужая монета не желтого цвета, то человека обязательно ждет успех. Однако когда ее нашли, надо сказать: "Монетку забираю, богатство жду".

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Помните, что нельзя поднимать оказавшиеся на перекрестке монеты. Их могут оставить маги или даже ведьмы, чтобы передать кому-то уроки, проблемы и болезни. На перекрестке вообще запрещено что-либо поднимать.

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Если чешется левая ладонь, то это к быстрым деньгам. Даже в древности продавцы на рынке пытались брать деньги именно левой рукой.

Перепутали соль с сахаром, и это не случайно. Такой знак считается хорошим, поскольку после этого следует рассчитывать на прибыль.

Если на вашей одежде оказался птичий помет, то это тоже всегда к деньгам. Скорбить не стоит, поскольку к вам могут неожиданно прийти большие средства.

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В случае случайного загрязнения купюры кровью, это хорошая примета. Еще в древности люди знали, что после этого будет следовать приход больших денег.

Если вам не удается разменять крупную купюру, то эти деньги обязательно нужно куда-то инвестировать или приобрести лотерейный билет. Не исключено, что вас может ожидать ценный сюрприз.

Если к вам прибилось бездомное животное, то его нужно принять. Такая кошка или собака принесут удачу, в частности, в финансовом плане.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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