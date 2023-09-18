Три места, где нужно повесить зеркало для привлечения удачи

Издавна к зеркалу относились по-особому, наделяя его мистическими силами. Этот предмет считался порталом между мирами, поэтому его нужно размещать в правильном месте.

Чтобы удача не обходила стороной ваш дом, зеркало разрешено вешать в нескольких местах. При этом ни в коем случае не рекомендуется его размещать в спальне, напротив кровати. Считается, что нельзя, чтобы в зеркале отображался спящий человек.

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Где разместить зеркало, чтобы оно привлекло удачу в дом

1. Лучшее зеркало разместить рядом с обеденным столом, где собирается вся семья.

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2. В коридоре, но так, что в зеркале не отображалась входная дверь.

3. Зеркало нужно разместить в том месте, чтобы там постоянно отображалось что-то с положительной энергетикой. Это могут быть живые цветы, картины, денежные талисманы. Так вы привлечете удачу, деньги и благополучие в свой дом.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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